Boris Johnson dice que Rusia planea la «mayor guerra en Europa desde 1945»

El primer ministro británico, Boris Johnson, acusó este domingo a Rusia de estar preparando «la mayor guerra en Europa desde 1945» con una invasión total de Ucrania.

En una entrevista con la BBC, Johnson señaló que los informes de inteligencia de los que dispone su país apuntan, no a una invasión progresiva desde la región oriental del Donbás -bajo control ruso-, sino a la entrada masiva de tropas rusas desde el norte del país y desde Bielorrusia, con el objetivo de «rodear Kíev».

«Los planes que vemos son para algo que podría ser la mayor guerra en Europa desde 1945 en términos de su escala», dijo. No obstante, Johnson apeló a «entender el coste en vidas humanas» que una acción bélica semejante acarrearía, «no solo para los ucranianos, sino para los jóvenes rusos».

Además, añadió que todos los indicios apuntan a que el plan del presidente de Rusia, Vladímir Putin,»de alguna forma ya ha comenzado».

As we come together in unity and resolve, we must also show wisdom and moderation, because it is precisely by that unity that we show today that we have the best chance even now, at this 11th hour, of averting disaster and ensuring that good sense can still prevail. pic.twitter.com/UoTth7Bzof