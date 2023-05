Brighton apostó por el ecuatoriano Pervis Estupiñán y ganó

El futbolista ecuatoriano de 25 años, Pervis Estupiñán, destaca y brilla en el Brighton & Hove Albion y la Premier League de Inglaterra. Pervis fue figura y MVP (Most Valuable Player) en la victoria ante el Arsenal, el domingo 14 de mayo de 2023.

Brighton es el equipo revelación de la temporada en Inglaterra. De la mano de los ecuatorianos Pervis Estupiñán y Moisés Ciacedo, las ‘gaviotas’ pelean puestos de copas europeas. Ahora mismo, el equipo conformado por sudamericanos es sexto en la ubicación general del campeonato inglés, por lo que se asegura un cupo momentáneo para la UEFA Europa League de la próxima temporada.

El sueño del equipo de Roberto De Zerbi es clasificarse a la próxima Champions League, lo que reafirmaría el gran momento del club. Brighton, con 58 puntos, está a solamente a ocho unidades del último cupo de la Copa de Europa. Además, las ‘gaviotas’ tienen un partido menos, que está programado para el próximo jueves 18 de mayo, frente al Newcastle, equipo que también pelea la competición.

Ante el Arsenal, que es segundo en la Premier, protagonizaron otra de las grandes actuaciones en la temporada. En su propio patio, los ‘gunners’ fueron superados y goleados 0-3, con un partidazo del ecuatoriano Pervis Estupiñán.

El lateral tricolor dio una asistencia y cerró la goleada con un tanto (primer gol en Premier League), en el final del encuentro. Fue elegido jugador del partido por la Premier League y también por los mismos hinchas del Brighton.

A goal, an assist and a clean sheet for yesterday's Player of the Match! 🏆👏 pic.twitter.com/tYVtmhFkhh