Hernán Mendoza, de 30 años, fue reportado como desaparecido hace 10 días. El 26 de enero del 2024 fue visto por última vez en Quito. La Policía y la Fiscalía investigan este caso y ejecutan operativos de búsqueda del joven.

La madrugada del 4 de febrero, uniformados realizaron un allanamiento en el sur de Quito. “Se levantaron indicios que contribuirán con la investigación”, dijo la Fiscalía.

Gabriela Mendoza, hermana de Hernán Mendoza, habló con Teleamazonas sobre la desaparición de su hermano Hernán. Este es su testimonio:

“Hernán es ingeniero en telecomunicaciones. Él trabajaba en Cuenca y tuvo cinco días de descanso, por eso viajó a Quito.

El 26 de enero de 2024, mi hermano salió de la casa a las 20:00 y se reunió con su amigo Juan Calderón, en el sector de La Padrera, en el norte de la capital. Allí pasaron un momento ameno.

Salieron de ahí a las 22:30, pues debían regresar antes del toque de queda. Pidieron un taxi a través de una aplicación para volver a casa.

Sin embrago, mientras esperaban fueron interceptados por otro taxi. De ese vehículo se bajaron dos personas y les obligaron a subirse. Según el testimonio del amigo de mi hermano, les dieron escopolamina y por eso no recuerda nada de lo ocurrido esta noche.

A las 08:00 del 27 de enero, un patrullero de la Policía encontró a Juan Calderón en el redondel del sector del Puente de Guápulo. Le llevaron a su casa, pero no había rastro de mi hermano. Incluso, su celular está apagado y bloquearon la cuenta, por lo que no se puede rastrear la ubicación del teléfono.

La denuncia por la desaparición de Hernán la puso mi madre el domingo 28 de enero, pues yo me encontraba fuera del país. A los pocos días, viajé desde Chile a Quito para buscar a mi hermano y no me cansaré hasta encontrarlo.

Hoy (5 de febrero de 2024) se cumplen 10 días de la desaparición de Hernán. Como familiares fuimos de casa en casa, en el sector de Guápulo, preguntando a las personas si lo vieron, pero no hay rastro del él.

También hemos colocado afiches en lugares públicos de la ciudad y hemos difundido la foto de mi hermano en redes sociales y medios de comunicación. Entre más personas vean su rostro, más posibilidades tenemos de encontrarlo.

Por su parte, la Policía y Fiscalía siguen trabajando, pero aún se desconoce su paradero. La Fiscalía dispuso allanamientos para obtener más información y la Policía accedió a las cámaras de seguridad para realizar un rastreo de la ruta que tomó el taxi, que los interceptó”.

