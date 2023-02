Germán Cáceres, exteniente, y Alfonso C., teniente de Policía, fueron llamados a juicio por el presunto delito de femicidio de María Belén Bernal registrado al interior de la Escuela Superior de Policía en Quito. Así lo informó la Fiscalía este jueves 23 de febrero del 2023.

Con más de 100 elementos de convicción presentados por la Fiscalía, Cáceres, esposo de Bernal, y Alfonso C., serán procesados en calidad de autor directo y autor directo por omisión, respectivamente, por el femicidio de la abogada quiteña de 34 años y madre de un niño de 13.

Durante la audiencia, la Fiscal del caso, María Isabel Jiménez, argumentó que el femicidio de María Belén es el resultado de las relaciones de poder que mantenía Germán Cáceres sobre ella. La funcionaria sustentó sus declaraciones con una pericia de audio en la que se escucha a Cáceres decirle «que en los últimos cinco años él ha estado en relaciones extramaritales». Estos comentarios, según la Fiscalía, los hizo mientras le quitaba la vida.

También se presentó una pericia psicológica que reveló otras expresiones de poder. De acuerdo con esta prueba, hasta antes de su muerte, María Belén Bernal «presentó conductas dependientes que hacían que ella oculte y minimice las relaciones de violencia».

Alfonso C. habría incurrido en omisión dolosa

Cáceres huyó después de entregar su versión a la Fiscalía y se convirtió en el principal sospechoso del crimen que habría perpetrado 11 de septiembre del 2022. La Policía, en apoyo internacional, logró capturarlo en Palomino, Colombia, el 20 de diciembre, y lo trasladaron a Ecuador el 3 de enero de este 2023.

El 12 de enero, Germán Cáceres confesó haber asesinado a su esposa en la Escuela Superior de Policía, sin ayuda. En su versión dijo que la estranguló y luego escondió el cuerpo en las instalaciones. Finalmente la enterró en el Cerro Casitagua, cerca del recinto policial.

La Fiscalía indicó que el grado de participación de Alfonso C., vinculado al proceso el 14 de diciembre de 2022, se da la no haber impedido que se consumara el crimen. «Al ser integrante de la fuerza pública tenía una posición de garante (…). Se encontraba en funciones en la habitación 33 de la Escuela Superior de Policía, contigua al dormitorio de Germán C. Desde ese sitio, la víctima gritó en diez ocasiones», detalló la institución.

Además, la Fiscalía reveló que «el llamado de auxilio se escuchó por Alfonso C. desde su dormitorio». Este hecho se corroboró con un peritaje de acústica practicado en las habitaciones 33 y 34. Es decir, que habría incurrido en omisión dolosa.