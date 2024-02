Cámaras captan asalto en local de la comuna San José de Cocotog

Cámaras captaron los momentos de angustia que vivieron ciudadanos durante un asalto a una local comercial en la comuna San José de Cocotog, ubicado en el norte de Quito. Los habitantes aseguran que la delincuencia está avanzando hacia la ruralidad y piden a las autoridades que realicen operativos preventivos en esta zona.

En los videos se observa a tres hombres armados irrumpir en el establecimiento y amedrentar a las personas que se encontraban en el lugar. En menos de cinco minutos, los obligaron a recostarse en el suelo y entregarles sus pertenencias. Luego, uno de ellos escaló por las rejas hasta la caja y se llevaron el dinero en efectivo.

Tras el asalto, el dueño del local activó la alarma pero la Policía Nacional llegó 30 minutos después. Una de las víctimas asegura que vivieron momentos de terror. «Tenía miedo que nos disparen. Se llevaron toda la caja del dinero del local. No pudimos hacer nada«, aseguró consternada.

Mercedes Simbaña, presidenta de la comuna, revela que este no es el primer asalto en la zona pues en las últimas semanas varios locales comerciales han sido robados. Revela que los asaltantes se movilizan en motos y realizan una investigación previa para cometer el delito.

«No hay seguridad. Pedimos rondas en toda la comuna», asegura Simbaña. De igual manera, los moradores de Cocotog exigen una intervención oportuna de los uniformados pues muchos no actúan porque el lugar no corresponde al circuito al que son designados.

Además, los moradores habilitaron con sus propios recursos un punto seguro par la Policía Nacional en la casa comunal, pero no han tenido una respuesta adecuada por parte de las autoridades.

