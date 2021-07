Canadá no prevé abrir sus fronteras a los visitantes no vacunados, dice Trudeau

El primer ministro canadiense Justin Trudeau rechazó la idea de una posible apertura completa de las fronteras pese a que eliminó ciertas restricciones por pandemia. Por lo tanto, la entrada de visitantes no vacunados y no esenciales a Canadá todavía seguirá sin ver la luz, al menos en las próximas semanas.

Durante una visita de campaña a Columbia Británica, Trudeau dijo: «puedo decirles ahora mismo que eso no va a ocurrir durante bastante tiempo», al ser cuestionado por el acceso a los viajeros no vacunados. Sobre aquellos vacunados, Trudeau no habló sobre el tema.

Actualmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos sigue cerrada a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de julio. Además, solo los ciudadanos y residentes canadienses pueden entrar al país, ya que se prevé seguir ‘garantizando la seguridad de los canadienses’.

Anteriormente, autoridades canadienses eliminaron la cuarentena obligatoria para los nacionales y residentes totalmente vacunados que llegaran del extranjero. En su lugar deberán tener la vacunación completa antes del viaje y una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas siguientes de su ingreso.

Fuente | CNN en español/