Cantante perdió su pierna tras ser atropellado en Guayaquil

Cantante que se movilizaba en una moto fue impactado por un vehículo en las calles 4 de Noviembre y Babahoyo. El joven fue trasladado a una casa de salud donde lastimosamente perdió su pierna.

La familia de Luis Ernesto Pazmiño, más conocido como «Neto» en su vida musical, se encuentra desconcertada ante lo sucedido.

Luis tenía previsto por el Día de la Madre salir a dar serenatas, pero antes salió a cumplir con su segundo trabajo de Delivery. Lastimosamente mientras iba en su moto, un carro se pasó el disco pare y lo atropelló.

Amanda Arboleda, familiar de la víctima, indica que el automóvil no respetó la señalización, pues el joven iba por la calles principal.

El accidente ocurrió en las calles Babahoyo y 4 de Noviembre a las 23:00 horas cuando el cantante circulaba en su moto después de realizar una entrega. Todavía no se ha podido identificar al causante del accidente porque se fugó del lugar sin dar ninguna ayuda a la víctima.

Se conoce que el Luis Ernesto Pazmiño perdió la pierna derecha y tiene fracturado su brazo izquierdo. Los médicos del Hospital Guayaquil hicieron todo lo posible para salvarle la extremidad pero lastimosamente llegó tarde.

María Rodríguez, tía de la víctima, señala que primero lo trasladaron al Hospital del Guasmo donde no lo atendieron atendido y le hicieron esperar por al menos una hora. Después, lo trasladaron al Hospital de Guayaquil donde no pudieron salvar su pierna.

Los parientes del cantante afirman que están a la espera de que las autoridades ayuden en este caso para que no quede impune y se dé con el responsable.

Además, se realiza una campaña para ayudar al joven. Artistas como Paty Cantú se pronunciaron en redes sociales y brindaron su apoyo.

«Luis Ernesto Pazmiño es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Tuve la fortuna de que estuviera en mi equipo en La Voz Ecuador y no solamente conocí a un artista talentoso si no que también a un ser humano generoso. Usando su música y tiempo para los demás», escribió la cantante.

