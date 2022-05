Capturan a presunto violador de niña de cuatro años

Capturaron y ordenaron prisión preventiva en contra de Henry G. por el presunto delito de violación contra una niña de cuatro años, hija de su expareja.

#ACTUALIZACIÓN | Con base en los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc, Juez de la Unidad Judicial con sede en #Cayambe dicta prisión preventiva para Henry Roberto G. U., por la presunta violación a la hija de su expareja. #FiscalíaConLasVíctimas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 11, 2022

En este estremecedor caso se investigará a la par si la madre estaba al tanto del abuso.

Los primeros indicios de lo que la niña estaba viviendo se reportaron el pasado 3 de diciembre.

“Ella me manda un mensaje de WhatsApp diciéndome que la niña se había hecho daño con un cuchillo de mesa. Se había introducido y estaba sangrando y que no sabía que darle de comer, pero que por favor yo no le reclame nada a su pareja”, relata la tía de la menor abusada sexualmente

Según Óscar Chicaiza, abogado defensor, el día que la menor relató en la cámara de Gessel lo que le hicieron, personal judicial, el fiscal y abogados no pudieron contener las lágrimas.

“En diciembre cuando sufrió la última agresión y su tía la rescató, tuvo que ser hospitalizada por las lesiones que presentó en sus genitales. La niña tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva”, aseguró Chicaiza

