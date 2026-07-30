Guía paso a paso para registrarse y usar el nuevo QuitoBici

QuitoBici funcionará con con estaciones entre Quitumbe y La Ofelia.

El nuevo sistema de bicicletas públicas QuitoBici funciona desde este jueves 30 de julio de 2026.

QuitoBici cuenta con 25 estaciones entre La Ofelia y Quitumbe. Son 250 biciletas que cuentan con conexión directa con el Metro, Trolebús y Ecovía.

Este sistema cuenta con un proceso de acceso completamente digital, integrado con la Cuenta Ciudad y la aplicación Mi Quito App.

Así puede acceder al servicio QuitoBici:

El principal requisito para acceder a este servicio es contar con una Cuenta Ciudad activa.

Si aún no la tiene, puede crearla desde la plataforma Quito Nos Mueve o mediante la aplicación Mi Quito App.

Esta cuenta también sirve para acceder a otros servicios municipales relacionados con la movilidad.

Descargue Mi Quito App El primer paso es instalar la aplicación Mi Quito App en su teléfono celular.

en su teléfono celular. Desde esta plataforma podrá gestionar el registro y acceder a los servicios de movilidad del Municipio. Cree o inicie sesión en su Cuenta Ciudad Una vez instalada la aplicación, ingrese con su Cuenta Ciudad .

. Si todavía no está registrado, deberá completar el proceso de creación de la cuenta con sus datos personales. Ingrese al módulo QuitoBici Dentro de la aplicación seleccione la opción Transporte y luego QuitoBici .

y luego . El sistema solicitará información adicional para habilitar el servicio .

el . Después deberá aceptar los términos y condiciones de uso. Desbloquee la bicicleta Cuando llegue a una estación podrá retirar una bicicleta utilizando cualquiera de estas opciones:

​- Tarjeta Ciudad

​- Código QR generado desde el celular

podrá retirar una utilizando cualquiera de estas opciones: ​- ​- generado desde el celular Con cualquiera de estos métodos el candado electrónico se desbloqueará y podrá iniciar su recorrido.

¿Cuánto tiempo puede usar una bicicleta?

Cada préstamo tendrá una duración máxima de 60 minutos por viaje.

Una vez finalizado el recorrido, la bicicleta deberá devolverse en cualquiera de las estaciones habilitadas para que otros usuarios puedan utilizarla.

Cada bicicleta cuenta con geolocalización en tiempo real y candados electrónicos.

Ubicación de las estaciones