Adidas definió este jueves 30 de julio de 2026 de simple "coincidencia" la gran cantidad de botines de color rosa presentes en los pies de numerosos jugadores durante el último Mundial, en el que casi todas las marcas optaron por este color.

Durante décadas el color negro reinó en los terrenos de fútbol antes de la aparición de botines blancos y la explosión de colores impuesta por la moda y estrategias de marketing de las diferentes marcas.

Pero, desde la época del color negro, nunca antes un color de botines había parecido tan dominante como el rosa durante el Mundial de Norteamérica.

Al ser preguntado por la AFP sobre esta inusual uniformidad cromática durante una rueda de prensa, en la que la empresa Adidas presentó sus cuentas trimestrales, el patrón de la compañía alemana Bjørn Gulden aseguró que no se trataba de ninguna estrategia acorde ni de una tendencia impuesta voluntariamente por las grandes marcas del sector.

No es el color en sí mismo sino la ausencia de diferenciación entre las diferentes marcas lo que ha sorprendido al patrón de la marca reconocida por sus icónicas tres bandas.

"El rosa es un color bonito, sin ninguna duda. Pero el hecho de que nos hayamos presentado todos con el mismo color, fue extraño", reconoció.

"Creo que ha sido un accidente. Y, honestamente, no creo que le haya gustado a nadie", añadió, llegando incluso a presentar "disculpas" en nombre de Adidas.

Según Odinga Nimako, responsable de productos de fútbol de Nike, citado por el medio deportivo especializado The Athletic, llevar botines de color rosa intenso es percibido por numerosos jugadores como una señal de confianza en sí mismos.

"Cuando llevas un color tan visible y brillante como el rosa, tienes que ser realmente muy bueno para asumirlo". Odinga Nimako, responsable de productos de fútbol de Nike.

Por su parte, Gulden indicó que los fabricantes normalmente ignoran las decisiones exactas de la competencia antes del lanzamiento de las colecciones.

"No sabemos lo que preparan Nike, Puma o New Balance", confesó el patrón de Adidas, que señala directamente a los distribuidores, los únicos en disponer de una visión global de las futuras colecciones de diferentes marcas.

"Normalmente deberían habernos dicho: 'Esperad un momento, estáis haciendo todos el mismo color'. Pero nadie nos dijo nada".

El grupo promete un regreso rápido a un mayor número de opciones: "Cambiamos los colores todos los trimestres. Cuando vuelva la temporada, veréis muchos botines que no serán rosas", aseguró Gulden.