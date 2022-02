Carapaz abandona el Tour de la Provenza tras dar positivo en covid-19

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadier) no pudo continuar este sábado con su participación en el Tour de la Provenza tras dar positivo en covid-19.

Su equipo informó en redes sociales que «desafortunadamente, debido a una prueba COVID positiva, Richard Carapaz no tomará la salida hoy en el Tour de la Provence». Además, detalló que el vigente campeón olímpico «no muestra por el momento ningún síntoma».

Unfortunately due to a positive COVID test @RichardCarapazM will not take to the start today at Tour de la Provence. Richie is currently showing no symptoms #TDLP22 pic.twitter.com/2yDQi2aBEh