Willian Pacho, una de las figuras principales en el lanzamiento de la camiseta del PSG

El Paris Saint-Germain presentó oficialmente su nueva camiseta de local el 9 de mayo de 2026.

Aunque está diseñada para la temporada 2026-2027, el club confirmó que los jugadores la estrenarán en la final de la UEFA Champions League contra el Arsenal, que se disputará el 30 de mayo, en Budapest

Una camiseta que rinde homenaje al pasado

Según la información del club, la camiseta, desarrollada por Nike, destaca por un estilo que rinde homenaje al equipo de 1996, año en que el club ganó su primer título internacional.

Como se observa en las fotografías, la prenda mantiene el icónico azul del club como base, atravesado por una franja vertical roja con bordes blancos.

Willian Pacho fue una de las figuras principales en la campaña de lanzamiento. Posó con el nuevo uniforme tras su actuación en las semifinales contra el Bayern Múnich.