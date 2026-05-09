Aucas gana y trepa en la tabla de posiciones; Universidad Católica lleva tres derrotas consecutivas

En un encuentro vibrante disputado este sábado 9 de mayo, Aucas logró imponerse con autoridad ante la Universidad Católica 2-1 , consolidando su buen momento en esta decimotercera fecha de la LigaPro. Un doblete de Andrés Mena permitió remontar el marcador ante un aguerrido Católica.

El equipo dirigido por Diego Martínez abrió el marcador a los 9 minutos con un tanto de Mauricio Alonso, pero se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Sevillano Herrera, a los 24 minutos.

El "Ídolo del Pueblo" demostró una solidez táctica envidiable desde los primeros minutos, logrando neutralizar el juego asociativo de la "Chatoleí" y aprovechando las transiciones rápidas para generar peligro constante en el área rival.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la efectividad ofensiva del cuadro oriental, que supo golpear en los momentos precisos para desestabilizar la estrategia del "Trencito Azul".

A pesar de los esfuerzos de la Católica por recuperar el control del mediocampo y buscar el descuento, la zaga de Aucas se mantuvo imperturbable, guiada por una actuación destacada de su guardameta y una línea defensiva que cerró todos los espacios, convirtiendo el estadio en una verdadera fortaleza.

Con este triunfo, Aucas suma tres puntos de oro que lo mantienen en la pelea directa por los puestos estelares de la tabla de posiciones, inyectando una dosis de confianza vital de cara al cierre de la etapa.

Por su parte, la Universidad Católica se queda con el sabor amargo de la derrota, viéndose obligada a replantear sus piezas para no perder terreno en la clasificación general de un torneo que se vuelve cada vez más competitivo. Son tres derrotas consecutivas para los 'camarattas'.

Alineación de Aucas

Alineación de Aucas Tomado de redes sociales

Alineación de Universidad Católica