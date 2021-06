Carapaz asciende en la general del Tour de Francia; Van der Poel es el nuevo líder

El neerlandés Mathieu Van der Poel logró la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia en el Muro de Bretaña y, gracias a las bonificaciones, se vistió con el maillot amarillo de líder. Mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz llegó en la posición 12 a 8 segundos del líder.

El ciclista del Alpecin, que debuta en la ronda gala, pasó en cabeza los dos pasos por el Muro de Bretaña, ambos bonificados, y en la meta superó a los eslovenos Tadej Pogacar, defensor del título, y Primoz Roglic.

El francés Julian Alaphilippe, que vestía de amarillo tras la victoria en la primera etapa, fue quinto. Las bonificaciones jugaron un papel importante. Pogacar y Roglic entraron en segundo y tercer lugar y sumaron los segundos que entregaba la etapa. Mientras que el tricolor llegó en el puesto 12, con el grupo de favoritos.

Los dos últimos kilómetros se vivieron con grandes emociones. El team Ineos intentó imponerse, pero los equipos de los favoritos iniciaron con los ataques. Uno de los que destacó fue el de Nairo Quintana, quien no pudo aguantar el ritmo y fue cazado por Van der Poel.

La Locomotora del Carchi se mostró sólido durante la segunda etapa del Tour de Francia y no permititió que sus perseguidores se despegaran. Además, fue el mejor ubicado de su equipo en esta jornada y en la general, Carapaz se ubica en el puesto 18 a 31 segundos del lider.

