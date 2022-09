El campeón olímpico Richard Carapaz marcó un nuevo hito en su carrera ciclística. Este sábado se coronó Campeón de la Montaña en la Vuelta a España 2022 y ganó la etapa 20 de la prueba, su tercera victoria en esta edición.

La ‘Locomotora del Carchi’ sumó trece puntos al coronar los principales puertos, que le permitieron asegurar la victoria en la clasificación de la montaña, donde suma 63 puntos.

El ciclista del Ineos Grenadiers fue el segundo en coronar el puerto de Canencia, donde sumó tres puntos, y el primero en coronar el puerto de la Morcuera, que le otorgaron 10 unidades más. Con ello, Carapaz se volvió inalcanzable para su inmediato perseguidor, el español Enric Mas.

