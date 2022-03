Carapaz subcampeón de la Volta a Catalunya

El ecuatoriano Richard Carapaz completó este domingo su participación en la Volta a Catalunya y terminó en segunda posición de la clasificación general, a 16 segundos del campeón colombiano Sergio Higuita (Bora).

Great effort, Richie 👏🥈@RichardCarapazM secures second place at #VoltaCatalunya101. He gave it a dig on the penultimate lap but in the end it was a select group that sprinted it out. pic.twitter.com/iiWrFaMtJd