Emelec divide puntos con Libertad en el estadio Capwell

Emelec recibió a Libertad en el estadio Capwell, en Guayaquil, por la fecha 13 de la LigaPro 2026.

El club sport Emelec se recupera de su derrota ante Leones. El equipo eléctrico dividió puntos con Libertad de Loja, en el estadio Capwell, por la fecha 13 de la LigaPro 2026.

El cotejo terminó 1-1. El conjunto azul se enfrentó con un Libertad, que estrenó a Juan Pablo Buch como director técnico.

El primer gol del encuentro lo marcó Emelec, al minuto 24, producto de un remate de Sergio 'Máquina' Quintero. La hinchada eléctrica vibró por un momento.

Al minuto 40, las cosas se emparejaron, con un gol de tiro libre de Gabriel 'Loco' Cortez.

Cuatro minutos después, parecía que venía el segundo gol del bombillo, de la mano del mismo Quintero, pero la jugada no se concretó.

Ya en el segundo tiempo del partido, la situación parecía jugar a favor de Emelec. Sin embargo, los cambios realizados -con el ingreso de Juan Pablo Ruiz Gómez y Jheremy Gonzaga- no fueron favorables.

⚡🔵 XI confirmado



📋 Estos son los elegidos por el DT Vicente Sánchez.#VolviendoASerEmelec ⚡#LigaEcuabet pic.twitter.com/uSW5HK0Y8R — Club Sport Emelec (@CSEmelec) May 10, 2026

Con el empate, el conjunto azul suma 15 puntos y se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones. Mientras que Libertad se ubica en el puesto 14 con 14 puntos.

En la fecha 14 de la LigaPro, Emelec visitará a Manta el 17 de mayo, y Libertad recibirá al Deportivo Cuenca el 15 de mayo.