Fútbol

EL FC Barcelona se coronó campeón de LaLiga 2025-2026 tras vencer al Real Madrid

Barcelona FC triunfó ante su eterno rival en LaLiga 2025-2026.

El Real Madrid cayó ante el FC Barcelona durante El Clásico. 

EFE

Autor

Evelin Caiza A. 

Fecha de publicación

10 may 2026 - 17:54

El FC Barcelona se coronó campeón de LaLiga 2025-2026 tras vencer al Real Madrid en El Clásico, consolidando su dominio con una victoria clave en el Camp Nou.

Con dos goles marcados, el conjunto azulgrana consiguió el título ante su eterno rival, celebrando el campeonato ante su hinchada. 

El Barcelona se impuso al Real Madrid con una victoria rápida, asegurando el título con goles de Rashford y Ferran en los primeros minutos.

El triunfo en este enfrentamiento fue definitivo para asegurar el campeonato.

