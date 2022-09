Carapaz: ‘Con esta victoria pude demostrar la clase de corredor soy’

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ganador en Navacerrada de su tercera etapa en la Vuelta 2022, demostró su fuerza y coraje en una jornada que tenía marcada por su importancia y trascendencia en la general.

El campeón olímpico, ganador también en La Pandera y Peñas Blancas, se mostró «emocionado» por su triunfo y el apoyo que ha recibido.

“Es la mejor de las tres victorias. Tenía el día marcado para mí, sabía que era muy importante. Se trataba de una etapa complicadísima porque había mucho en juego, sobre todo en la clasificación general. He corrido a mi estilo, siendo muy inteligente, moviéndome en el momento en el que tenía que moverme. Luego he aprovechado mucho a la gente de la fuga, eso ha sido muy importante para mí, y en el último momento sabía que podía atacar en el final y ganar aquí», explicó Carapaz.

La «Locomotora del Carchi» demostró con su forma de ganar el coraje y raza de corredor que lleva dentro. Venció a su estilo.

«La verdad es que estoy muy emocionado, es una muy bonita victoria para mí, sobre todo creo que pude demostrar la clase de corredor que soy. Dentro de los objetivos teníamos previsto pelear la montaña«, señaló.

Además, Carapaz se mostró satisfecho de sumar su tercer triunfo como campeón de la montaña frente a varios ecuatorianos.

«Es espectacular ganar con este maillot. Hoy vi a muchos ecuatorianos animándome en las carreteras. Espero que hayan disfrutado de la carrera«, señaló.

