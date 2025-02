Actualizado 08:45

Redacción Teleamazonas.com

«Si Ecuador no sabe a dónde va, la cooperación internacional no va a indicarle el norte o no le va a hacer llegar a buen puerto«, afirmó Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

«Es necesario estrategias internas en Ecuador, una adecuada inversión y que sobre esto contemos con ayuda de otros países«, agregó Álvarez este viernes 28 de febrero del 2025 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Carla Álvarez recalcó que no se debería trabajar sobre la cooperación exclusiva de los otros países porque para luchar contra los grupos transnacionales es necesario trabajar con estrategias sólidas, una adecuada inversión social y sobre eso apoyarse en otros países.

«La criminalidad transnacional no conoce fronteras y por eso es necesario tener una cooperación internacional (…) Pero los temas de inseguridad no se tratan simplemente con el uso de la fuerza. Necesitamos una mirada compleja sobre el tema”, sentenció la docente del IAEN.

La docente investigadora enfatizó que la fuerza militar extranjera no ayudará al país en la depuración de las fuerzas del orden, sistemas de justicia y las problemáticas sociales. Por ello, recalca que el Gobierno debe plantear una ruta adecuada que permita afrontar las necesidades del país, golpeado por la pobreza y grupos criminales transnacionales.

“Una fuerza militar extranjera no va a ayudarnos con la depuración de las FF.AA. o Policía, en el sistema de justicia (…) Es necesario estrategias internas en Ecuador, una adecuada inversión y que sobre esto contemos con ayuda de otros países. Descansar sobre la cooperación exclusiva de los otros países es una estrategia errónea”, agregó.

También, Carla Álvarez dijo que se debe depurar el sistema judicial y que los distintos poderes del Estado actúen en “un engranaje que potencie la capacidad del Estado para contener el tráfico de drogas”.

Finalmente, consideró que se debe tratar el tema de lavado de activos porque “si no se cortan los incentivos económicos de los grupos criminales los vamos a tener actuando siempre de distintas formas”.

