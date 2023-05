Carlos III recibe a líder indígena de Ecuador, Uyunkar Domingo Peas

Su Majestad, Carlos III organizó una audiencia y recepción con el líder indígena amazónico, Uyunkar Domingo Peas (portavoz de la iniciativa ambiental Sacred Headwaters of the Amazon), Marc Palahi (presidente de Circular Bioeconomy Alliance) y Atossa Soltani (director de Estrategia Global, Sacred Headwaters of the Amazon).

El ecuatoriano Uyunkar Domingo Peas aseguró este jueves 4 de mayo del 2023 que confía en la solidaridad y humanidad del Rey de Gran Bretaña para que la Amazonía siga existiendo para las próximas generaciones.

Lea también:

Tras ser recibido en audiencia por el monarca en el Palacio de Buckingham, Domingo Peas consideró que Carlos III es un rey «de respeto y muy responsable» y afirmó que lo vio «comprometido, serio, tranquilo y con el corazón alegre». En la ceremonia protocolar le regaló una corona achuar al rey Carlos III.

«Hoy más que nunca, antes de llegar al punto de no retorno, tenemos que hacer una verdadera alianza (para la protección de la Amazonía)», dijo el líder indígena del pueblo achuar, que habita en el sur de la Amazonía ecuatoriana.

La corona entregada al monarca es uno de los elementos más distintivos y emblemáticos del pueblo achuar. El símbolo está formado por una diadema con plumas rojas y amarillas tanto arriba como por abajo, que cubre toda la frente y los laterales de la cabeza.

No es la primera vez que el hijo de Isabel II recibe a Domingo Peas, pues ya lo hizo también el pasado febrero en una audiencia en el marco del evento Nature Action, de apoyo a la protección de la biodiversidad global y los pueblos indígenas.

En aquella ocasión, Domingo Peas ofrendó al rey británico un collar y un cuenco de cerámica.

Iniciativa de Mercados Sostenibles (SMI)

Entre los líderes empresariales que asistieron a la recepción se encontraban altos representantes de la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que fue fundada por Carlos III cuando era Príncipe de Gales.

Según un comunicado de la Casa Real, su Majestad ha sido un campeón en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad durante más de cinco décadas.

El SMI se lanzó en la Reunión Anual 2020 del Foro Económico Mundial en Davos. La misión de SMI es construir un esfuerzo global coordinado que permita al sector privado acelerar la transición hacia un futuro sostenible.

También en Teleamazonas