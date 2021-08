Caruso ganó la novena etapa de La Vuelta; Carapaz desciende en la general

El Italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) ganó en solitario la novena etapa de la Vuelta, entre Puerto Lumbreras y el Alto de Velefique, con un recorrido de 188 km, en la que reforzó su liderato el esloveno Primoz Roglic y Enric Mas sus opciones de podio.

Caruso, en galopada heroica durante gran parte de la etapa, se impuso a lo grande en la cima de Velefique, que cruzó con un tiempo de 5h.03.14, seguido a 1.05 minutos por Roglic y Mas, que bonificaron 6 y 4 segundos, respectivamente.

A 1.44 minutos cruzaron la meta Adam Yates, «Superman» López y Jack Haig, Egan Bernal a 2.10 y Mikel Landa a 5.04 del vencedor.

Otro paso de Roglic en la general, que encabeza con una ventaja de 28 segundos sobre Enric Mas y de 1.21 respecto a Miguel Ángel «Superman» López.

Etapa 9 – Stage 9 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la espectacular victoria de @CarusoDamiano en el Alto de Velefique gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of Damiano Caruso's spectacular victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lePVLYD4k0