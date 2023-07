Caso Gabela: Perito Roberto Meza amplía versión en Fiscalía

Este viernes 14 de julio del 2023, el perito argentino Roberto Meza acudió a la Fiscalía General del Estado, en Quito, para ampliar su versión dentro de la investigación previa ante la existencia de una posible ejecución extrajudicial en la muerte del excomandante de las Fuerzas Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela.

A la diligencia acudieron también Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, Ramiro Román, abogado de la familia Gabela y Satlin Raza, quien dijo representar a una persona que fue llamada a rendir versión en este caso y por ello le interesaba conocer lo que tiene que decir Meza.

La primera versión que el perito rindió ante las autoridades en esta última etapa fue el 6 de junio pasado.

En declaraciones a la prensa, mientras se desarrollaba esta diligencia, el abogado Stalin Raza dijo, «Él (Roberto Meza) no ha hecho los polígrafos, no ha hecho la reconstrucción del lugar, no ha tomado las declaraciones. Él lo que ha hecho es recopilar todo el material, analizarlo, interpretarlo, a su buen querer y entender y platear sus conclusiones».

Y añadió que, a su criterio, «esto es una pérdida de tiempo, una tomadura de pelo a la justicia del país, que además, está entorpeciendo y contaminado la investigación con los hechos que se han expresado públicamente al entregarse el tercer producto y que no le está haciendo ningún favor a las víctimas».

Dentro de esta investigación se conoce que la Fiscalía también llamará a rendir versión a Janine Cruz, Arturo Moscoso y Sebastián Palacios, integrantes de la comisión encargada del proceso de reconstrucción de este caso.

El tercer producto fue entregado por el perito Roberto Meza el martes 11 de julio. En el informe reveló los nombres de los presuntos autores intelectuales del crimen. Además, apunto a alias ‘Francis’, quien habría sido el autor material de la muerte del excomandante Jorge Gabela.

