Actualizado 12:30

Redacción Teleamazonas.com |

La audiencia de vinculación en el caso Triple A, que investiga el comercio y distribución ilegal de hidrocarburos, se instaló la mañana de este miércoles 9 de abril del 2025. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que es parte de las 11 personas que serán vinculadas al caso, se presentó a la diligencia sin su abogado.

La audiencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Sin embargo, Álvarez se conectó de forma telemática sin su abogado, Diego Córdoba, y pidió un diferimiento de la diligencia bajo el argumento de que se justificó previamente la ausencia.

#AHORA | #CasoTripleA: se instala la audiencia de vinculación de 11 personas a la instrucción fiscal por presunta distribución y comercialización ilegal de #Hidrocarburos. El Juez multó a 2 abogados particulares por su inasistencia y designó defensores públicos. pic.twitter.com/6kd2iWLJdW — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 9, 2025

El juez Andrade no dio paso al pedido e instaló la audiencia, pero multó al abogado del alcalde Álvarez. La sanción es el pago de dos salarios básicos unificados y, además, será investigado para determinar una posible suspensión. El magistrado determinó que sea un abogado de la Defensoría Pública quien defienda al alcalde de Guayaquil.

«No autorizo a ningún defensor público a qué me represente. O es que usted (Juez) pretende ponerme de carne de cañón antes de las elecciones. Ni siquiera abre YouTube o es que no quiere dejar que el país vea que me deja en indefensión«, dijo Álvarez.

Lea también:

Ante esta situación, el juez Andrade cedió la palabra a Iván Montero, abogado de la Defensoría Pública, quien manifestó que está listo para asumir la defensa de cualquiera de los procesados, ya que ha acudido a todas las audiencias previas y ha revisado el expediente.

El caso Triple A se inició con una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en julio del 2024. En esta se acusaba a Fernando V., José C., Lady C., Jessenia V. y Carolina T. y a las empresas Fuelcorp, Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum e Indudiesel del delito.

En el registro de la empresa Copedesa, consta como principal accionista Aquiles Álvarez. Y en la denuncia se vincula a la hermanos del burgomaestre Xavier y Antonio Álvarez, este último, actual presidente del equipo de fútbol Barcelona S.C.

También en Teleamazonas: