¿Cómo denunciar cobros indebidos en la Empresa Eléctrica Quito?
La EEQ dijo que ningún funcionario puede solicitar dinero o beneficios a cambio de trámites, inspecciones o revisiones técnicas.
Las denuncias por presuntos actos de corrupción de funcionarios de la EEQ se lo realiza en línea
14 may 2026 - 17:07
La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier presunto acto de corrupción o cobro indebido relacionado con trámites o servicios institucionales.
A través de un comunicado, emitido este jueves 14 de mayo de 2026, la entidad recordó que ningún servidor público o trabajador de la institución puede solicitar pagos, contribuciones o beneficios económicos a cambio de trabajos, inspecciones, revisiones técnicas o gestiones internas.
La EEQ advirtió que cualquier requerimiento de dinero relacionado con trámites, contrataciones o servicios constituye un acto ilícito.
"Toda solicitud de dinero, cobro indebido o incluso requerimiento de pagos a cambio de puestos de trabajo, ingresos laborales o gestiones internas constituye un acto ilícito sancionado conforme a la Ley", indicó la institución.
Además, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier irregularidad. Las denuncias pueden realizarse mediante el canal oficial habilitado por la institución: www.eeq.com.ec/denuncias
Según indicó la Empresa Eléctrica Quito, todos los casos reportados serán investigados y puestos en conocimiento de las autoridades competentes en caso de detectarse posibles actos irregulares.
