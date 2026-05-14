Spotify lanzó un Wrapped histórico por sus 20 años y sorprendió a sus usuarios

Spotify lanza el Wrapped histórico con tus estadísticas de todos los tiempos

Spotify celebró su aniversario número 20 con el lanzamiento de una edición especial de su tradicional Wrapped, una función que permitió a millones de usuarios revisar sus estadísticas musicales históricas dentro de la plataforma.

El nuevo resumen, llamado “Tus años en modo fiesta”, mostró datos inéditos como la primera canción escuchada por cada usuario, el artista más reproducido de todos los tiempos, el número total de canciones escuchadas y hasta la fecha exacta en la que se creó la cuenta.

Además, la experiencia incluyó una playlist personalizada con las canciones más reproducidas históricamente por cada persona y el número de veces que fueron escuchadas.

Solo desde el celular

La función estuvo disponible únicamente desde la aplicación móvil de Spotify. En muchos casos apareció automáticamente al abrir la app, aunque también podía activarse mediante un enlace especial habilitado por la plataforma.

El Wrapped histórico rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron sus canciones más escuchadas y recordaron distintas etapas de sus vidas a través de la música.

El impacto de Spotify

Actualmente, Spotify supera los 600 millones de usuarios activos mensuales y cuenta con más de 230 millones de suscriptores premium a nivel mundial.

La plataforma aseguró además haber distribuido más de 48 mil millones de dólares a artistas y discográficas desde su creación, aunque el sistema de regalías continúa generando debate dentro de la industria musical.

La iniciativa convirtió la experiencia musical de cada usuario en un recorrido nostálgico y personalizado, reafirmando el impacto que Spotify ha tenido en la forma de consumir música durante las últimas dos décadas.