¿Catar sobornó a jugadores de Ecuador?

Que Catar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con 7.4 millones de dólares para que pierdan el primer partido, con un marcador de 1-0, aseguró Amjad Taha experto en asuntos políticos estratégicos y director regional del centro británico en Arabia Saudita, en su cuenta de Twitter.

En el tuit publicado este jueves 17 de noviembre, Taha señaló que el hecho fue confirmado por cinco expertos cataríes y de Ecuador. “Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA”, añadió al escrito.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022