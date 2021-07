César Rodríguez analiza deuda del gobierno con el IESS

César Rodríguez, miembro del consejo directivo del IESS como representante de los trabajadores, analiza la deuda que el gobierno mantiene con la Institución.

En el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’, Rodríguez comentó sobre un fondo con activos del Estado, anunciado por el presidente Guillermo Lasso.

Dicha creación de este fondo serviría para pagar la deuda que el Estado mantiene con el IESS.

Recordó que la deuda de salud se origina en dos grandes rubros. El primero corresponde a las enfermedades catastróficas. Y el segundo, la atención a los jubilados. «Entre los dos rubros suman unos 600 millones de dólares por año y no han sido pagados por durante 20 años», indicó.

Por otra parte, comenta que en el IESS se considera deuda negociada aquella que ya tiene plazos para ser negociada; es decir, compromisos de pago.

«En esto se encuentra los bonos del Estado, préstamos quirografarios, etc. Son valores que suman más o menos 21.000 millones de dólares que están administrados por el BIESS. Pero la deuda no negociada es toda aquella que todavía no tiene una fecha de pago. Por ejemplo, valores por pagar del tema de pensiones, valores por pagar por salud que no están registrados en el presupuesto del Estado. Esto es grave porque el gobierno no tiene contrapartida para el pago», puntualizó.

Alternativas de pago

Por otra parte, César Rodríguez cree que la propuesta de Lasso, para el pago de dichas deudas, es ‘muy interesante’.

«Hasta ahora no habíamos tenido una retroalimentación del gobierno de cuál sería la alternativa para el pago de la deuda. Creemos que recoge algunas opiniones que ya se han dado a nivel de cámaras de producción, de usar activos líquidos del Estado. Hace más de un año se viene conversando con funcionarios de Gobierno para ver el posible pago con acciones del OCP que en 2023 regresa a manos del Estado», puntualizó.

Otra de las posibilidades es la compra de acciones parciales o totales del Banco del Pacífico. «También significaría un importante avance para el IESS, porque nos permitiría tener un banco que soporte. Sobre todo el tema de crédito hipotecario, que es de amplia cobertura en el país», resalta.

