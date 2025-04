Actualizado 09:03

Redacción Teleamazonas.com I

Champions League: ¿cuándo juega y dónde ver Real Madrid vs. Arsenal? La Champions League entró a las instancias decisivas. En la jornada del miércoles 16 de abril del 2025, se definirán los dos cupos restantes a las semifinales, tras la clasificación de PSG y Barcelona, en la víspera.

El miércoles 16 de abril, se jugarán dos partidos. Ambos a las 14:00 de Ecuador. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Arsenal de Inglaterra. En tanto, en Milan, el Inter choca con el poderoso equipo alemán de Bayern Múnich.

El vigente campeón de Europa tiene una misión complicada: remontar el 3-0 de la ida en Londres, en donde el mediocampista inglés Declan Reece rozó la gloria, al marcar dos golazos de tiro libre. El español Mikel Merino anotó el restante tanto de los ‘gunners’.

De acuerdo con Carlo Ancelotti, el técnico del Madrid, los ingredientes que sus jugadores necesitan reunir para remontar el 3-0 de la ida de cuartos de Champions ante el Arsenal: «Cabeza, corazón y cojones».

«Necesitamos un partido a nuestro máximo nivel para jugar un partido serio con cabeza, con corazón y con cojones, como dice (el tenista Carlos) Alcaraz que me ha gustado mucho», dijo el técnico del Madrid, Carlo Ancelotti, en rueda de prensa previa a la vuelta de la Liga de Campeones en el Bernabéu.

Por su parte, Mikel Arteta, el DT de Arsenal razonó antes del partido: «Sin duda, cuando tienes que crear una historia, cuando tienes que construir una historia, debes estar realmente convencido de lo que quieres lograr«, aseguró el DT español, convencido de que saldrán airosos de la eliminatoria.

