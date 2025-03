Actualizado 09:32

Redacción Teleamazonas.com I

Champions League: ¿cuándo se jugarán los cuartos de final? Tras disputarse los últimos partidos de los octavos de final, en la jornada del 12 de marzo del 2025, quedaron definidos los ocho mejores equipos de la competición. El ecuatoriano Willian Pacho, con PSG, tendrá participación en esta instancia decisiva.

Los cuartos de final se jugarán entre el 8 y 16 de abril del 2025. Es decir que habrá una pausa de casi un mes en el certamen europeo. El 8 de abril, la Champions League volverá con un partidazo entre dos campeones históricos: Bayern Múnich de Alemania vs. Inter de Italia.

Los dos equipos han sido campeones de Europa. El Bayern dejó fuera en octavos de final al Bayer Leverkusen, club en el que milita el seleccionado tricolor Piero Hincapié. En el duelo germano, el Bayern se impuso por un global de 5-0.

Aquel martes 8 de abril, el Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, chocará con el rival que todos quieren evitar: el multicampeón Real Madrid. El juego será a las 14:00 (de Ecuador) en el Emirates Stadium. En tanto, el miércoles 9, habrá otros dos compromisos.

1st: Gianluigi Donnarumma

2nd: Marco Asensio

3rd: Harry Kane

4th: Emre Can



Donnarumma's masterclass earns him Player of the Week! ⛔@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/RSZPX21kb4