La UEFA, entidad rectora del fútbol europeo, afirmó que repetirá entero el sorteo de los octavos de final de la Champions League.

Así, los cruces que estaban anunciados en un momento inicial vuelven a ser pura ficción en espera del nuevo sorteo.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.