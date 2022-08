Son 77 personas las que ahora conforman el grupo de WhatsApp creado por Miguel Cantero, conductor de la línea 74, quien tuvo la idea luego que dos mujeres se salvaran de ser asaltadas en la parada de bus mientras esperaban el transporte.

“La idea surgió porque una mañana, a dos señoras casi les roban mientras esperaban el colectivo en una de las paradas y cuando me lo contaron les pedí el teléfono para avisarles, antes de iniciar el recorrido, que estaba saliendo así podían calculara el tiempo y no tenían que esperar”, recordó Cantero.

“Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada como un pe…”, contó el usuario @julyrossi20 en Twitter.

todos los dias me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer, me agrego al grupo de wpp del bondi donde el loco te avisa por donde anda asi no te clavas en la parada como un pelotudo, EL VERDADERO TIPAZO, TE AMO MIGUE — ferxxo (@julyrossi20) August 6, 2022

El mensaje no tardó en hacer viral, mucha gente aplaudió la idea del chofer. En el grupo comparten audios, mensajes y la ubicación en tiempo real, esto ayuda a que los pasajeros no esperen mucho tiempo en las paradas.

¿Cómo funciona el grupo?

“Activo la ubicación en tiempo real cuando pongo la unidad en marcha y ellos saben por dónde voy, pero siempre les pido que estén atentos y que los que ya subieron vayan avisando por dónde pasé, en caso de que falle la app de la ubicación, así ninguno llega tarde al trabajo”, explica.

“Es un trabajo conjunto y solidario. Estamos todos en la misma y es importante que los laburantes nos ayudemos entre nosotros”, remarca.

Este tema muy particular se dio en Argentina; el recorrido que cada día realiza lo lleva hasta el Correo Central, previo paso por Burzaco, Adrogué, Lomas de Zamora, Banfield, Remedios de Escalada, Lanús, Gerli y Avellaneda, por donde ingresa a la capital. El ida y vuelta lo repite dos veces hasta las 13:30 cada día.

En estos meses, el grupo funcionó bien y Miguel se alegra porque el objetivo está cumplido. “Es una satisfacción saber que esto les brinda seguridad, sobre todo a quienes esperan en zonas oscuras, y que los ayuda a llegar a tiempo a sus tareas”, dice conforme.