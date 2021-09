Cientos de mujeres se manifiestaron a favor de los talibanes en Kabul

Alrededor de 300 mujeres participaron este sábado en una manifestación a favor de los talibanes que inició en la Universidad de Educación Shaheed Rabbani, Kabul, y luego se trasladó a las calles.

En su mayoría, las participantes iban vestidas conforme a las normas islámicas más conservadoras, con velos que les cubrían todo el rostro excepto los ojos. Y otras llevaban burkas azules, el atuendo tradicional afgano que cubre incluso los ojos con una rejilla.

Las mujeres recorrieron las calles con banderas del Emirato Islámico y carteles con inscripciones, algunas de ellas en inglés, en apoyo a una interpretación estricta del islam y a la educación segregada.

Antes de recorrer las calles, emitieron sus discurso en los que señalaron no sentirse representadas por las mujeres que marchan o se pronuncian en contra de las medidas dispuestas por los talibanes. Asimismo, señalaron que quienes han tomado parte en las protestas contra el régimen taliban lo hacían para hacerse famosas en Occidente, según informó el portal RT.

