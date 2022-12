Revise los cierres viales en Quito por eventos de Navidad y fin de año

Desde este 22 de diciembre de 2022 hasta el 1 de enero del 2023, en Quito están previstos nueve eventos relacionados con la Navidad y fin de año. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se realizarán operativos de movilidad, ya que habrá varios cierres viales.

Un total de 1 129 agentes de la AMT y 824 elementos logísticos estarán encargados de la seguridad vial durante las festividades. La Agencia recuerda a los conductores que durante todos los eventos se controlará a los vehículos mal estacionados.

Ademá,s se informó que se realizarán operativos en los ejes viales de ingreso a la capital, terminales terrestres, lugares de concurrencia masiva y en eventos programados.

En Quito 24 centros comerciales, cinco mercados, dos balnearios, cuatro lugares turísticos y el Paseo Dominical. Estos se consideran lugares de concurrencia masiva.

Cierres viales durante el jueves 22 y viernes 23

Este jueves 22, a las 08:30 será la procesión Patronato San José-Cardenal de la Torre, por lo que estará cerrada esta última, en la intersección con la Ajaví. Las rutas alternas son la avenida Ajaví y Benancio Estandoque y los desvíos constan en la José Abarcas, José María Alemán y Francisco Rueda.

El viernes 23, a las 09:30 está prevista la procesión Patronato San José-La Ecuatoriana. Los cierres viales estarán en la Ignacio Lecumberry y La Ecuatoriana; Ignacio Lecumberry y Joaquín Enríquez; Antonio Mon y Velarde y Joaquín Enríquez.

Como rutas alternas, la AMT dijo que estarán las avenidas Mariscal Sucre, La Ecuatoriana y Joaquín Játiva. Mientras, habrá desvíos en la Clemente Concha Herrera y Cevallos.

También en Teleamazonas:

Argentina solicitó a la CIDH otorgar medidas cautelares para exministra Duarte https://t.co/FkpWx2kXGU pic.twitter.com/ats1sUuzbH — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 22, 2022

Cierres viales durante el sábado 24

Por fiestas de Navidad, desde las 10:00 del sábado 24 de diciembre se cerrarán las calles Echanique y Joaquín Calderón y la Echanique y Eusebio Conde. Como rutas alternas estarán la Teresa Flor, la Antonio Román y la César Villacrés.

El Pase del Niño Jesús – El Doral será este día a las 13:00, por lo que habrá cierres viales en varias calles. Se trata de la Doral y Carlos Mantilla; paseo B y El Doral; Miami y California; New York y Carlos Mantilla; New York y El Doral; El Doral y New York y EL Doral y Alejandría. Las rutas alternas serán por las calles Carlos Mantilla, Alhambra, Capitán Giovanni Calles y pasaje San Luis.

A las 13:30 está previsto el Pase del Niño en La Magdalena. Estarán cerradas las calles Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela; Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis. También la Collahuazo y Cañaris; Atutachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

En este sector serán rutas alternas la General Epiclachima, Collahuazo, avenida Libertadores, Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz. Mientras, los desvíos están programados en la Quitus, General Epiclachima y Cacha.

Cierres viales en la tarde del sábado 24 y el domingo 25

A las 17:00 está programado el Pase del Niño San Juan de Calderón. Los cierres viales serán en la Pio XII y 24 de Junio; N12J y Pio XII; Víctor Jiménez y Pio XII; N13 y Pio XII; Pio XII y N13E. También en la Víctor Jiménez y Daniel Puebla; N13 y Daniel Puebla. Mientras, las rutas alternas estarán en las calles Daniel Puebla, Ángel Gonzales, 24 de Junio y N13E.

A las 10:00 del domingo 25 de diciembre será nuevamente el Pase del Niño La Magdalena, con cierres viales en las calles Viracocha y Puruhá; Puruhá y María Duchicela. También en la Caranqui y María Duchicela; Caranqui y Quisquis; Collahuazo y Cañaris; Autachi Duchicela y Huaynapalcón; Collahuazo y Puruhá; Puruhá y Quisquis.

Las rutas alternas en este caso son la General Epiclachima, Collahuazo, avenida Libertadores, Mariscal Sucre y Teniente Hugo Ortiz. Y los desvíos estarán en la Quitus, general Epiclachima y Cacha.

Cierres viales el sábado 31 de diciembre y el domingo 1 de enero

A las 18:00 del último día del año está prevista la presentación de una banda de pueblo en Amaguaña. Se cerrarán las calles Imbabura y Cecilia Barba. Las rutas alternas estarán en la Manuel Jijón y Santa Cecilia y los desvíos, en la Cecilia Barba y 1 de Mayo.

En el primer día del 2023 está previsto que se realice el mismo evento, desde las 14:00. En este caso, los cierres viales, rutas alternas y desvíos son los mismos que en el día previo.

Lea también: