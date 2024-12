Cinco jugadores tricolores Sub 21 constan en la élite del fútbol mundial

Cinco jugadores tricolores Sub 21 constan en la élite mundial. El Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES) realizó un informe completo sobre los jugadores menores de 21 años con proyección en el fútbol mundial. En la lista están incluídos cinco ecuatorianos.

Joel Ordóñez, Yaimar Medina, Daniel de la Cruz, Kendry Páez y Keny Arroyo son los ecuatorianos que fueron considerados en distintas categorías elaboradas por el CIES para determinar a las jóvenes promesas del fútbol mundial.

El zaguero Joel Ordóñez es el segundo mejor defensa central del mundo Sub 21, de acuerdo con esta evaluación. El zaguero del Brujas de Bélgica es determinante en el juego del equipo que participa en la renovada Champions League. También se vuelve determinante en la Tricolor.

Yaimar Medina y Daniel de la Cruz, jugadores de Independiente del Valle y de Liga de Quito, respectivamente, aparecen en el tercer y cuarto lugar en el apartado de mejor lateral izquierdo Sub 21 y mejor lateral derecho del mundo, respectivamente. Ambos se enfrentaron en la final de la Liga Pro.

Medina completó un año redondo en el que incluso llegó a la Tricolor mayor. Él estuvo en las tres convocatorias del técnico Sebastián Beccacece, desde su llegada a mediados de año. El futbolista incluso debutó con la Tri en el partido ante Brasil, en Curitiba.

Top U2⃣1⃣ infiltrating midfielders 🌏 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 🤝

🥇 #KendryPaez 🇪🇨 83.2 out of 💯

🥈 #KobbieMainoo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 83.0

🥉 #ClaudioEcheverri 🇦🇷 82.8

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/QhjoQJ0k2S