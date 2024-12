Joel Ordóñez es el segundo mejor central del mundo Sub 21, según la CIES. El Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte realizó un escalafón de los mejores defensas centrales y ubicó al talento ecuatoriano en segundo lugar.

Ordóñez juega en el Brujas de Bélgica, en donde es titular inamovible. De acuerdo con CIES, en el rango de los menores de 21 años, únicamente el defensa del FC Barcelona, Pau Cubarsí, muestra mejores rendimientos e indicadores.

El futbolista nacional completó 79,9 puntos, mientras que Cubarsí del cuadro culé, fue calificado con un 90.2. El tercer lugar pertenece a otro jugador del fútbol de Bélgica: Jan Carlo Simic, del Anderlecht, que recibió una calificación de 79.2.

Ordóñez tiene 20 años, nació en Guayaquil y en los últimos dos partidos de la Tricolor en las Eliminatorias al Mundial 2026, se ganó un espacio en el equipo dirigido por Sebastián Beccacece: ante Bolivia jugó como lateral con proyección ofensiva. Contra Colombia jugó como zaguero central.

Top U2⃣1⃣ allrounder centre backs 🌐 as per @CIES_Football Index powered by @Wyscout 📊

🥇 #PauCubarsi 🇪🇸 90.2 out of 💯

🥈 #JoelOrdonez 🇪🇨 79.9

🥉 #JanCarloSimic 🇷🇸 79.2

Top 2⃣0⃣ for 20 categories in this scouting report 👉 https://t.co/Q4qSZZp17A pic.twitter.com/lZcaaU3gOz