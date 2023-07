El CNE aprobó otras diez encuestadoras para las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó otras diez encuestadoras para las elecciones de agosto de 2023. Con estas suman 25 las autorizadas para levantar datos de las tendencias de los votantes.

Son 11 personas naturales y 14 personas jurídicas las aceptadas. Otras 15 fueron negadas y hay una sola aprobada para el proceso de exitpoll.

Lea también:

De acuerdo con Nathaly Becerra, consultora en comunicación estratégica, aclara que «las encuestas no son un acto de fe, no son de creer o no creer. Es una herramienta metodológica y científica». Aunque reconoce que los datos son utilizados para «manipular la opinión pública».

Además explica que son reflejo de cada momento y no una predicción de quién va a ganar. Cuando las cifras no son manejadas de manera adecuada podría generarse un descrédito en la política.

Los datos deben interpretarse y no solo leerse, insiste Becerra. Ya que todavía hay indecisos y votos vergonzosos.

Mientras tanto, los ocho candidatos presidenciales continúan en su campaña. Las encuestas apuntan a diferentes políticos a la cabeza.

En lo que coincide la mayoría es que, al menos por ahora, no hay un claro ganador en una sola vuelta.

También en Teleamazonas: