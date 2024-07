Coca Codo Sinclair cierra compuertas y se comprará energía a Colombia

La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair cerró sus compuertas este 2 de julio de 2024. En un comunicado emitido esta mañana se justifica la decisión debido al incremento de sedimentos.

Se me incrementaron los sedimentos y otra vez cerré mis compuertas.



Esta vez, el trabajo en equipo con el resto de centrales no alcanza ya que estamos llegando al horario pico de consumo de energía (11h00), por lo que comprarán energía a Colombia.



NO HABRÁ CORTES DE ENERGÍA. pic.twitter.com/rCtXtBUvLn