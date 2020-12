Cómo evitar el aumento de peso en esta temporada de fiestas

0 0

Tiempo de lectura: 3 Minutos, 22 Segundos

Es posible, y prácticamente un hecho, aumentar cinco libras de peso en promedio entre el inicio de diciembre y enero, y es más fácil de lo que se piensa.

La mayoría de las personas aumentan entre una y dos libras durante las celebraciones tradicionales de este mes. Cuando miras la cantidad real de unas cuántas golosinas, las calorías pueden aumentar rápidamente. Aumentar cinco libras antes de fin de año significa consumir aproximadamente 17.500 calorías extras entre hoy y enero.

Como es costumbre, durante estas semanas aumenta el consumo de dulces, postres, y, sobre todo, se llevan a cabo varias cenas, almuerzos y comidas especiales. En estos festejos es más común encontrar en cada hogar varias fundas de dulces, canastillas navideñas, pan de pascua y demás alimentos que se consumen de forma tradicional en el país.

Adicional a ello, en las cenas navideñas o de fin de año que se dan lugar generalmente en casa se generan unas cuantas calorías extras. Esto se debe a que es muy posible que se brinden aperitivos o bocadillos antes de comenzar con la cena como tal. En el plato fuerte es habitual encontrar una porción de pavo, acompañado de ensaladas y carbohidratos como el arroz, papas, etc. Esta al parecer sería una comida equilibrada; sin embargo, no se toman en cuenta a los aderezos y postres que la acompañan, pero, sobre todo, no se consideran las porciones extras que se consumen.

Susan Bowerman, especialista en nutrición, explica a continuación varias recomendaciones para mantener una nutrición balanceada y evitar caer en excesos durante esta temporada: