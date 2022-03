Estrenado el último capítulo de la segunda temporada de ‘Euphoria’, el drama juvenil de HBO, existe una pregunta entre los fanáticos: ¿Cómo se llegan a grabar las escenas de desnudos y sexo? Mucho tiene que ver el trabajo del director, Sam Levinson, del reparto y de coordinadores de intimidad en el set.

De acuerdo el portal Espinof, el cual cita entrevistas de los protagonistas de la serie, las escenas de desnudo no solo se deben presentar tal cual, sino deben contemplar un objetivo más profundo. Así lo expresa la actriz Sydney Sweeney, quien interpreta a Cassie:

“Me aseguro de que las escenas que incluyan contenido sexual sean realmente importantes para el desarrollo de la trama de Cassie y que la exposición de su cuerpo diga algo e invite a una conversación”, declara Sweeney para Independent. Señala también que nunca se ha sentido incómoda en el rodaje de ‘Euphoria’, ya que el director tiene claro que si la actriz no quiere, no se hace:

“Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: «No creo que eso sea necesario aquí». Él decía: «Ok, no lo necesitamos». Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó.”

Quien sí reconoció sentirse incómoda con su primer desnudo, aunque al pasar del tiempo dejo de estarlo es Alexa Demie, actriz que interpreta a Maddie: “Cuando leí el guion pensé que tenía sentido y quería hacerlo. El desnudo fue duro para mí porque no estoy tan cómoda como eso públicamente. Pero definitivamente me empujó fuera de mi zona de confort y, después de que lo hice, lo vi y… no es para tanto”.

Para estas actrices y el resto del electo existen unas figuras en el set, reconocidos como coordinadores de intimidad. Profesionales cuyo trabajo es preparar y coreografiar con los actores toda secuencia íntima. El fin es procurar que el rodaje se desenvuelva en un entorno seguro, con «buenas prácticas» o normas.

Una de ellas es Ita O’Brian, coordinadora en ‘Sex Education’. Su trabajo, para actrices como Sweeney, es imprescindible para grabar este tipo de escenas. «Trabajamos con coordinadores de intimidad, así que cada vez que hay un momento íntimo, desde una caricia o un beso, tenemos a esta persona con nosotros para coreografiar toda la escena”, dijo Sweeney.

“Es un proceso muy técnico y mecánico, pero gracias a eso tengo la suerte de sentirme siempre muy cómoda y segura. Todos, tanto el elenco como el equipo técnico, son muy cautelosos y precisos en su trabajo porque todos sabemos que son momentos muy vulnerables para el actor. Todos los rodajes deberían tener un coordinador de intimidad. Nunca he sentido dudas o ganas de esconderme rodando la serie, pero si así fuera, sé que nuestra coordinadora de intimidad cambiaría la escena.”

Otra coordinadora de intimidad clave en el rodaje de ‘Euphoria’ es Amanda Blumenthal, quien ayuda a los actores y actrices a marcar los límites. Junto con ella se decide lo que se muestra y lo que no, priorizando el sentimiento de comodidad. O en ocasiones se decide, junto con el director, si se utilizan herramientas (almohadillas, por ejemplo) para representar lo que dice el guión.

Situaciones como estas se han repetido en el rodaje de Euphoria, tanto en la primera como la segunda temporada. Con el anuncio de una tercera, la apuesta de HBO será seguir en esta misma línea, con un director y equipo audiovisual que podría proponer la exploración de personajes como Rue, de Zendaya, a quien en esta temporada se le ha barajado la posibilidad de cierta asexualidad.

Fuente | Espinof/Independent