El concierto del músico británico Roger Waters tendrá una nueva localidad. El alcalde de Quito, Pabel Muñoz anunció que se abrió la «Zona Quito», con un valor 35 dólares. El objetivo es que más personas tengan acceso a este evento.

Waters se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa el próximo 9 de diciembre del 2023. En su informe semanal de labores, el burgomaestre precisó que se abrieron tres nuevas localidades, como parte de la gestión municipal con el sector privado.

Las nuevas localidades ya se encuentran a la venta en la página web de buenplan.com y sus precios son:

Zona Quito USD 35

Mother: USD 150

Time: USD 140

Hey You: USD 130

El concierto de Waters, exintegrante de la icónica banda Pink Floyd, está considerado como uno de los eventos artísticos más importantes del año. Esta presentación es parte de la gira de despedida del artista.

Sight Concerts, la empresa organizadora del evento, sacó a la venta las entradas el pasado 10 de julio. Los precios van desde los 55 dólares la general, hasta los 300 dólares para la «Zona The Wall».

La entrada a Campo costará 70 dólares; Preferencia tendrá un valor de 85 dólares; Tribuna, 120 dólares; Palco, 170; Dark Side of The Moon, 200 dólares y Zona Wish You Were Here, 250 dólares.

Según Muñoz, la gestión se hizo para que más personas puedan acceder a este evento. Sin embargo, no precisó cuándo saldrán a la venta los boletos para esta nueva localidad.

