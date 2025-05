Actualizado 06:30

Los cardenales participaron en la misa Pro Eligendo Pontífice la mañana de este miércoles 7 de mayo de 2025, a las 03:00 hora de Ecuador, antes de iniciar el Cónclave para elegir al nuevo Papa.

Los sacerdotes invocaron la ayuda divina para la elección del sucesor del papa Francisco, entre llamados a «mantener la unidad de la Iglesia» en un momento «difícil, complejo y convulso».

La tarde de este miércoles los 133 cardenales participarán en la primera votación en la Capilla Sixtina, ante la mirada fija del mundo en la pequeña chimenea que emitirá los escrutinios en forma de humo.

El decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, ofició la misa previa a esta elección, uno de los acontecimientos más secretos y misteriosos del mundo.

Re llamó en su homilía a «mantener la unidad de la Iglesia» de cara al momento «difícil, complejo y convulso» que enfrentará el futuro líder espiritual de 1 400 millones de católicos.

«Rezar, invocando al Espíritu Santo, es la única actitud justa y necesaria, mientras los cardenales electores se preparan a un acto de máxima responsabilidad humana y eclesial, y a una decisión de gran importancia», dijo Re.

Los purpurados tienen prevista una nueva oración en la tarde en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, antes de dirigirse a la majestuosa Capilla Sixtina para el cónclave.

