Confirmado | Richard Carapaz se retira del Tour de Francia

El equipo EF confirmó que Richard Carapaz no participará en la etapa 2 del Tour de Francia después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda.

También el ciclista ecuatoriano necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación.

El EF compartió en redes un mensaje de ánimo para la ‘Locomotora del Carchi’: «Cúrate campeón. Llevaremos tu espíritu de ataque al resto de este Tour».

Mientras que en la misma caída en la primera etapa del Tour, Enric Mas tuvo que ser evacuado y posteriormente se anunció su retirada; Richard Carapaz con sangre en la rodilla izquierda pudo levantarse entre gestos de dolor y subirse a la bicicleta para recorrer los últimos kilómetros.

«Richard Carapaz está bajo evaluación médica por parte del médico del equipo y se someterá a una radiografía para evaluar una posible lesión de rodilla», explicó después de la etapa el equipo del corredor ecuatoriano, el EF Pro Cycling, en su cuenta de Twitter. Después se confirmó la decisión de baja por fractura.

Carapaz, campeón del Giro de Italia en 2019 y oro olímpico en 2021, fue tercero en el podio final del Tour de Francia en 2021.

El Tour de Francia de 2023 empezó este sábado con una primera etapa de 182 km con salida y llegada en la localidad vasca de Bilbao, en el norte de España.

