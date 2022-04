Nueve años después de la muerte de Marcia Wallace, la actriz que dio vida a la maestra Edna Krabappel en Los Simpsons, Fox anuncia oficialmente a su sustituta ‘permanente’ en la serie. La nueva maestra de Bart Simpson se llama Rayshelle Peyton, con la voz de la actriz Kerry Washington, conocida por películas como ‘Django’, ‘American Son’ y series como’Scandal’ y ‘Little Fires Everywhere’.

Washington se une al elenco de la serie en un papel recurrente como Ms. Peyton, la profesora de cuarto grado de la Primaria de Springfield. Su debut en la serie será en el episodio 18 de la temporada 33 de la serie, que saldrá este domingo 24 de abril. En el veremos a un Bart con ‘sentimientos complicados’ cuando ve a la señorita Peyton.

Ms. Peyton handles Bart Simpson. Sunday!!!!!! Can’t wait! https://t.co/LxPfnbdXty — kerry washington (@kerrywashington) April 21, 2022

«Ella es muy buena en averiguar lo que los niños necesitan, pero ella no puede realmente averiguar cuál es su problema hasta que finalmente venga limpio”, aseguró la co-productora Carolyn Omine, quien escribió el episodio. En este sentido, Kerry Washington también habló de su personaje. “Es una gran maestra” Pero como todos los mejores maestros, ella sabe que sus alumnos tienen tanto que enseñarle como ella tiene que enseñarles”.

El adiós a Edna Krabappel.-

Tras la muerte de Marcia Wallace a sus 70 años en la vida real, y de Edna Krabappel en la serie, los productores consideraron capítulos en los que presentaron a diferentes maestros de Bart Simpson, con estrellas invitadas. En un episodio de la temporada 26, la clase de Bart fue enseñada por el muy inestable ‘Jack Lassen’ (Willem Dafoe), quien se convirtió en un enemigo escalofriante de Bart y fue despedido rápidamente por sus tácticas de venganza.

En la temporada siguiente, Sofía Vergara actuó como la profesora ‘Carol Berrera’, a quien tanto Bart como el director Skinner aplastaron, pero ella partió al final del episodio para servir en Afganistán. En un episodio de la temporada 29, Flanders se convirtió en el maestro de Bart.

“No sé por qué lo hemos pospuesto. Extraño a nuestra querida Marcia, y creo que hubo un poco de tristeza y renuencia a hacerlo, pero han pasado nueve años”, dijo el Carolyn Omine sobre el reemplazo del personaje de Krabappel. “Teníamos una conversación al menos una vez al año, tal vez cada dos años. Realmente no podíamos decidir y realmente no podíamos estar de acuerdo. Simplemente no había un pensamiento inspirado, hasta que nos encontramos con Kerry”, añadió.

Fuente | FayerWayer/