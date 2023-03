Carlos Figueroa y Aland Molestina, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presentaron una acción de protección en contra del resto de consejeros de ese organismo. Esto, por anular 61 resoluciones tomadas por el anterior Consejo de Participación, entre ellas la designación de Superintendente de Bancos.

La diligencia se desarrolló en la mañana de este lunes 20 de marzo, en el Complejo Judicial Norte. Figueroa y Molestina aseguran que sus compañeros estarían actuando desapegados a la Ley y habría un trasfondo político.

El pasado 10 de marzo, el pleno del Cpccs anuló las 61 resoluciones. “Estamos pidiendo que se acepte la acción de protección, que se retrotraiga de inmediato al momento anterior a esta resolución. Que se abstengan de emitir resoluciones que van en contra de la constitución y de la ley y, adicionalmente, que pidan disculpas públicas y que se capacite a estos cuatro consejeros”, dijo Figueroa.

Molestina sostuvo que «hay un claro interés en tirar abajo la designación del Superintendente de Bancos y hacer valer la designación anterior». Además cuestionó «¿cómo es que de las 61 resoluciones, una parte queda invalidada y otras como la designación del Presidente de la Judicatura si tiene validez?”.

Desde lo jurídico, el abogado Ramiro García coincide en que la mayoría no podía revisar y mucho menos nulitar decisiones del anterior Cpccs. “El Consejo de Participación Ciudadana no puede dejar sin efecto las resoluciones, mucho menos declararlas nulas porque no es un organismo jurisdiccional”, agregó el jurista.

Además sostienen que tanto la Procuraduría General del Estado como una sala de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas ya se pronunciaron sobre este mismo tema. “Nos dan una tunda porque nos están diciendo que todo lo que estamos haciendo está mal”, dijo Figueroa.

