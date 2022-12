Las reuniones familiares y diferentes festejos navideños se realizarán durante este 24 y 25 de diciembre de 2022. Al mismo tiempo, en Ecuador se registra la confluencia de distintas infecciones respiratorias durante las últimas semanas.

La neumóloga Carina Coronel señala que estas fiestas serán peligrosas, por lo que se espera que aumenten los contagios de covid-19, influenza y virus sincitial respiratorio. Pero hay alternativas para minimizar los problemas, señala.

“Debemos entender que ninguna medida es perfecta para detener la expansión de los virus. Sin embargo, mientras más medidas sumemos menos enfermedades habrá, sostiene la especialista.

En estas festividades, Coronel sostiene que las reuniones deben realizarse, idealmente, en un área exterior, con lo que se reduce el riesgo de contagio. Asimismo, sostiene que el número de personas invitadas al encuentro debería ser reducido. Coronel explica que el riesgo de contagio es directamente proporcional a la cantidad de gente reunida.

Otras medidas

La médica recomienda que durante las reuniones se abran todas las ventanas y puertas. Si hay alguien con dolor de garganta, fiebre, mocos o dolor de cuerpo, la neumóloga sugiere que esta persona no acuda a ninguna reunión.

Además recuerda la importancia del lavado frecuente de manos y del uso de alcohol o gel. Una medida importante, dice Coronel, es que no se ponga música en alto volumen para evitar que los asistentes a las reuniones tengan que alzar la voz. Esto produce mayor transmisión viral si una persona está enferma, explica.

Mantener la distancia y permanecer sentados son otras recomendaciones de la especialista en enfermedades respiratorias. Asimismo, señala que sería mejor que una sola persona sirva la comida durante la cena navideña y que no se compartan fuentes de comida.

Reducir el tiempo de reunión es otra forma de reducir el riesgo de contagio. “Recuerden que no existe ninguna vitamina ni medicina (tomada ni inyectada) que evite infecciones respiratorias agudas”, señala Coronel.

La estrategia del queso suizo

En estas festividades, el epidemiólogo Daniel Simancas recomienda aplicar la estrategia delqueso suizo. Se trata de una metáfora que incluye todas las acciones que se deben cumplir para evitar las infecciones respiratorias. Consiste en que no solo una estrategia funciona.

«Si llevamos mascarilla, pero el lugar está cerrado, hay gente sin mascarilla, no se han hecho pruebas o están enfermos. Si no hay buena ventilación, no se lavan las manos entonces no sirve de nada que uno use la mascarilla. Todos deben cumplir con todas las medidas».

Si hay enfermos crónicos o niños pequeños vulnerables en la familia es importante que todos estén vacunados con sus respectivos refuerzos, señala el médico. Si una persona está enferma, Simancas recuerda que debe mantenerse en aislamiento preventivo y no asistir a fiestas.

Esto, incluso si, pese a los síntomas, la persona tiene una prueba negativa, indica el médico.»Todos los resfriados son por virus. Cometemos un error al decir: no es covid, es una gripecita nomás y vamos a la reunión. No hay ninguna gripe que no sea contagiosa, todas lo son».

