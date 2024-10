Finalmente, el movimiento Construye se quedó sin candidatos nacionales a la Asamblea Nacional para las elecciones generales del 2025. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó lo decidido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 13 de octubre.

Este 25 de octubre del 2024, el Pleno del TCE se reunió para pronunciarse sobre la el recurso subjetivo que presentó Construye ante lo decidido por el CNE. Este último no califico su lista nacional de candidatos a la Asamblea porque no incluyeron declaraciones juramentadas y porque sus candidaturas no provenían de primarias.

El proyecto de sentencia que después fue aprobado por el Pleno lo expuso el juez del TCE, Guillermo Ortega. Señaló que hubo precandidatos que no presentaron la renuncia a la nominación y el movimiento los reemplazó sin contar con ese requisito.

Lea también:

Entonces, la sentencia determinó que no había una vulneración a los derechos de participación política como lo planteó Construye en su apelación.

Hay que recordar que esta decisión es de última instancia. Es decir, ya no hay una instancia a la que el movimiento político pueda apelar.

Para los correistas que hablaban de pacto con Noboa: SILENCIO.



Para los Noboistas que nos persiguen y que negaron un derecho fundamental: MEMORIA.@Construye_Ecu seguirá firme, con la frente en alto y con la amplia militancia que cree en un país diferente.



Esto recién… https://t.co/Se2BBHE0wG — Jorge Peñafiel (@jorgepenafielc) October 25, 2024

El asambleísta de esa organización Jorge Peñafiel fue quien se pronunció sobre el tema. En su cuenta de X escribió: “Construye seguirá firme, con la frente en alto y con la amplia militancia que cree en un país diferente”.

Ana Galarza queda fuera de la carrera a la Asamblea

La actual legisladora de Construye, Ana Galarza, encabezaba la lista de candidatos a la Asamblea. La legisladora buscaba la reelección después de haber regresado al Legislativo en las elecciones anticipada del 2023.

En la lista también figuraba Raúl González, quien presentó la apelación como representante del movimiento político.

También en Teleamazonas: