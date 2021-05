Una réplica exacta del Titanic, el barco más famoso del mundo, estaría construyéndose en China para un parque temático de la provincia de Sichuan. El proyecto tiene como objetivo mantener vivos los recuerdos de la embarcación y ofrecer a los turistas una experiencia similar a la que vivieron sus primeros tripulantes hace más de cien años.

Medios locales aseguran que en la construcción del enorme navío se emplearon más de 23 mil toneladas de acero. Además implicó el trabajo de 100 obreros durante seis años, un tiempo mayor que el que tardaron en fabricar el buque original.

Huge Titanic replica to open in China over a century after the ship's ill-fated voyage.



Tourists will be able to stay on the full-scale replica being built at a theme park. Everything from dining room to door handles are styled on the original Titanichttps://t.co/P8coyeBlG9 pic.twitter.com/dJDECUHaUf