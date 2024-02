Consulta popular 2024: ¿Cómo saber si está habilitado para votar?

El 21 de abril del 2024 los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre las 10 preguntas de la Consulta Popular y Referéndum del presidente Daniel Noboa. Los ciudadanos podrán consultar si se encuentran habilitados para sufragar a través de la página del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El organismo habilitó el acceso al Registro Electoral para que los votantes puedan conocer si están autorizados para sufragar y los detalles del lugar de votación, como la provincia, cantón, parroquia y zona electoral.

No obstante, todavía no se visualiza el recinto electoral específico pues no se han designen a las Juntas Provinciales Electorales.

El Registro Electoral se encuentra actualizado hasta el 22 de enero del 2024, es decir, que quienes realizaron el cambio de domicilio hasta el 21 de enero podrán acudir a un nuevo recinto. Mientras que quienes lo hicieron después de esta fecha se mantendrán en el recinto electoral anterior.

Los ciudadanos pueden consultar si están habilitados de la siguiente manera:

Ingrese a la página web oficial del CNE

oficial del CNE Haga clic en la opción Referéndum y Consulta Popular 2024

y Escoja la opción Registro Electoral

Ingrese el número de cédula y la fecha de nacimiento y asegúrese de marcar en ‘No soy un robot’

y la de y asegúrese de marcar en ‘No soy un robot’ De clic en Consulta

#ENTREVISTA | “Se gastará aproximadamente 60 millones de dólares en la consulta popular y referéndum”. José Cabrera, consejero del CNE https://t.co/vmp7NpaIaR pic.twitter.com/NaCryBbSUv — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 15, 2024