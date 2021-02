Contraloría y Fiscalía piden auditar el sistema informático del CNE

2 1

La Fiscalía y la Contraloría solicitaron auditar el sistema informático del Consejo Nacional Electoral (CNE). La petición responde a las denuncias de un supuesto fraude electoral del candidato Yaku Pérez para forzar el reconteo de los votos.

Mediante un oficio la Fiscalía autorizó que se proceda el registro y la retención de la base de datos del equipo informático que pertenece al CNE. Además autorizó la recolección del contenido digital que utilizó esta entidad en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.

Se trata de un acto urgente solicitado por Fiscalía en el marco de una indagación previa, indiciada el 18 de febrero por presunto fraude electoral.

Según el abogado penalista Pablo Encalada no interfiere con el proceso electoral. «La Fiscalía no pierde sus atribuciones constitucionales de investigar los delitos de acción pública y los delitos pensales si encuentra elementos para iniciarlos. No porque haya un periodo electoral quiere decir que estas facultades se suspenda».

El pertitaje al sistema informático CNE debía realizarse la mañana de este domingo; sin embargo, fue aplazado porque la Policía Nacional pidió más tiempo para preparar el material logístico.

Por su parte, la Contraloría General del Estados solicitó realizar «una auditoría al sistema informático utilizado en la presente elección». Estos resultados dijo que no tomarían más de 20 días.

